5000 رينغيت ماليزي إلى لوتي ليسوتو

تحويل MYR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

5,000 myr
20,118 lsl

1.00000 MYR = 4.02360 LSL

Mid-market exchange rate at 23:08
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856571.0842589.83081.46971.660920.9578418.4452
1 GBP1.1674511.26585104.8761.715861.939111.1182321.5345
1 USD0.922250.789983182.85061.35551.531860.883417.0119
1 INR0.0111320.009535030.012069910.01636080.01848950.01066260.205332

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Lesotho Loti
1 MYR4.02360 LSL
5 MYR20.11800 LSL
10 MYR40.23600 LSL
20 MYR80.47200 LSL
50 MYR201.18000 LSL
100 MYR402.36000 LSL
250 MYR1005.90000 LSL
500 MYR2011.80000 LSL
1000 MYR4023.60000 LSL
2000 MYR8047.20000 LSL
5000 MYR20118.00000 LSL
10000 MYR40236.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / رينغيت ماليزي
1 LSL0.24853 MYR
5 LSL1.24267 MYR
10 LSL2.48533 MYR
20 LSL4.97066 MYR
50 LSL12.42665 MYR
100 LSL24.85330 MYR
250 LSL62.13325 MYR
500 LSL124.26650 MYR
1000 LSL248.53300 MYR
2000 LSL497.06600 MYR
5000 LSL1242.66500 MYR
10000 LSL2485.33000 MYR