馬來西亞令吉 (MYR)

馬來西亞林令吉是馬來西亞的官方貨幣。它的貨幣代碼是 MYR，符號是 RM。 它的轉換系數為 6 位有效數字，屬於法定貨幣。 令吉在全球範圍內是穩定的貨幣。

貨幣名稱

馬來西亞令吉

RM

MYR 匯率

 USD SGD AUD INR EUR GBP CAD PHP
從MYR0.20964 0.28558 0.32092 17.48820 0.19603 0.16788 0.28659 12.10180
至MYR4.77000 3.50169 3.11600 0.05718 5.10128 5.95654 3.48927 0.08263

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比較匯率
姓名馬來西亞令吉 (MYR)
符號RM
輔幣單位仙（Sen）
輔幣符號¢
常用鈔票RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
常用硬幣5, 10, 20, 50 sen, RM1
央行馬來西亞國家銀行
使用者馬來西亞

馬來西亞令吉（MYR）的實用資料

馬來西亞令吉的貨幣符號為RM，貨幣代號為MYR，是馬來西亞的官方貨幣，每1令吉可分為100仙（以前稱為分）。該幣由馬來西亞中央銀行發行，在當地金融制度中佔有重要地位。

馬來西亞元於1967年6月12日首次亮相，並在新成立的馬來西亞國家銀行大力支持下取代馬來亞和英屬婆羅洲元。除卻廢除10,000元面額的鈔票之外，這次轉變大致保留了前身鈔票的面額制度，並沿用過往貨幣的配色方案。在隨後幾年，馬來西亞的紙幣和硬幣經歷了多次修改，例如在1967年推出1馬幣硬幣，並在1996年停止使用RM500和RM1,000鈔票。

馬來西亞令吉（MYR）與國際市場

馬來西亞元於1967年11月推出後英鎊貶值，導致英鎊區失去信心，並最終於1972年解體。儘管馬來西亞、新加坡和汶萊開始使用新貨幣，但英鎊的互換協議最初仍允許馬來西亞元與新加坡元汶萊元等價兌換。隨着馬來西亞退出協議，這項安排於1973年5月8日終止。儘管如此，截至2009年，新加坡金融管理局和汶萊貨幣與金融委員會仍堅稱其貨幣的可互換性。

1993年，馬來西亞元引入貨幣符號「RM」 （馬來西亞令吉），以取代慣常使用的美元符號「$」（或「M$」）。

馬來西亞令吉的發行、規管和流通由馬來西亞國家銀行負責監督。

馬來西亞令吉兌各國貨幣匯率