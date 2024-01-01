馬來西亞令吉（MYR）的實用資料

馬來西亞令吉的貨幣符號為RM，貨幣代號為MYR，是馬來西亞的官方貨幣，每1令吉可分為100仙（以前稱為分）。該幣由馬來西亞中央銀行發行，在當地金融制度中佔有重要地位。

馬來西亞元於1967年6月12日首次亮相，並在新成立的馬來西亞國家銀行大力支持下取代馬來亞和英屬婆羅洲元。除卻廢除10,000元面額的鈔票之外，這次轉變大致保留了前身鈔票的面額制度，並沿用過往貨幣的配色方案。在隨後幾年，馬來西亞的紙幣和硬幣經歷了多次修改，例如在1967年推出1馬幣硬幣，並在1996年停止使用RM500和RM1,000鈔票。