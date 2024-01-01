馬來西亞令吉 (MYR)
馬來西亞林令吉是馬來西亞的官方貨幣。它的貨幣代碼是 MYR，符號是 RM。 它的轉換系數為 6 位有效數字，屬於法定貨幣。 令吉在全球範圍內是穩定的貨幣。
貨幣名稱
馬來西亞令吉
貨幣符號
RM
|姓名
|馬來西亞令吉 (MYR)
|符號
|RM
|輔幣單位
|仙（Sen）
|輔幣符號
|¢
|常用鈔票
|RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
|常用硬幣
|5, 10, 20, 50 sen, RM1
|央行
|馬來西亞國家銀行
|使用者
|馬來西亞
馬來西亞令吉（MYR）的實用資料
馬來西亞令吉的貨幣符號為RM，貨幣代號為MYR，是馬來西亞的官方貨幣，每1令吉可分為100仙（以前稱為分）。該幣由馬來西亞中央銀行發行，在當地金融制度中佔有重要地位。
馬來西亞元於1967年6月12日首次亮相，並在新成立的馬來西亞國家銀行大力支持下取代馬來亞和英屬婆羅洲元。除卻廢除10,000元面額的鈔票之外，這次轉變大致保留了前身鈔票的面額制度，並沿用過往貨幣的配色方案。在隨後幾年，馬來西亞的紙幣和硬幣經歷了多次修改，例如在1967年推出1馬幣硬幣，並在1996年停止使用RM500和RM1,000鈔票。