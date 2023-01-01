رينغيت ماليزي إلى دولار جامايكي

تحويل MYR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٣٣٬٠٠٦٫٥٠ jmd

1.00000 MYR = 33.00650 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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MYR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964518.3676
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915911.1119421.1765
1USD0.93790.813504183.1271.347751.55860.904617.2272
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874970.01088210.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار جامايكي
1 MYR33.00650 JMD
5 MYR165.03250 JMD
10 MYR330.06500 JMD
20 MYR660.13000 JMD
50 MYR1650.32500 JMD
100 MYR3300.65000 JMD
250 MYR8251.62500 JMD
500 MYR16503.25000 JMD
1000 MYR33006.50000 JMD
2000 MYR66013.00000 JMD
5000 MYR165032.50000 JMD
10000 MYR330065.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / رينغيت ماليزي
1 JMD0.03030 MYR
5 JMD0.15149 MYR
10 JMD0.30297 MYR
20 JMD0.60594 MYR
50 JMD1.51486 MYR
100 JMD3.02971 MYR
250 JMD7.57428 MYR
500 JMD15.14855 MYR
1000 JMD30.29710 MYR
2000 JMD60.59420 MYR
5000 JMD151.48550 MYR
10000 JMD302.97100 MYR