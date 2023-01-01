شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جامايكي

تحويل ILS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٠٬٥٥٩٫٣٠ jmd

1.00000 ILS = 40.55930 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ILS إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار جامايكي
1 ILS40.55930 JMD
5 ILS202.79650 JMD
10 ILS405.59300 JMD
20 ILS811.18600 JMD
50 ILS2027.96500 JMD
100 ILS4055.93000 JMD
250 ILS10139.82500 JMD
500 ILS20279.65000 JMD
1000 ILS40559.30000 JMD
2000 ILS81118.60000 JMD
5000 ILS202796.50000 JMD
10000 ILS405593.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Israeli New Sheqel
1 JMD0.02466 ILS
5 JMD0.12328 ILS
10 JMD0.24655 ILS
20 JMD0.49311 ILS
50 JMD1.23277 ILS
100 JMD2.46553 ILS
250 JMD6.16383 ILS
500 JMD12.32765 ILS
1000 JMD24.65530 ILS
2000 JMD49.31060 ILS
5000 JMD123.27650 ILS
10000 JMD246.55300 ILS