شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جامايكي
تحويل ILS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جامايكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار جامايكي
|1 ILS
|40.55930 JMD
|5 ILS
|202.79650 JMD
|10 ILS
|405.59300 JMD
|20 ILS
|811.18600 JMD
|50 ILS
|2027.96500 JMD
|100 ILS
|4055.93000 JMD
|250 ILS
|10139.82500 JMD
|500 ILS
|20279.65000 JMD
|1000 ILS
|40559.30000 JMD
|2000 ILS
|81118.60000 JMD
|5000 ILS
|202796.50000 JMD
|10000 ILS
|405593.00000 JMD