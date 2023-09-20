دولار كندي إلى دولار جامايكي

تحويل CAD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١١٤٬٨٩٢ jmd

1.00000 CAD = 114.89200 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار جامايكي
1 CAD114.89200 JMD
5 CAD574.46000 JMD
10 CAD1148.92000 JMD
20 CAD2297.84000 JMD
50 CAD5744.60000 JMD
100 CAD11489.20000 JMD
250 CAD28723.00000 JMD
500 CAD57446.00000 JMD
1000 CAD114892.00000 JMD
2000 CAD229784.00000 JMD
5000 CAD574460.00000 JMD
10000 CAD1148920.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار كندي
1 JMD0.00870 CAD
5 JMD0.04352 CAD
10 JMD0.08704 CAD
20 JMD0.17408 CAD
50 JMD0.43519 CAD
100 JMD0.87039 CAD
250 JMD2.17596 CAD
500 JMD4.35193 CAD
1000 JMD8.70385 CAD
2000 JMD17.40770 CAD
5000 JMD43.51925 CAD
10000 JMD87.03850 CAD