فرنك سويسري إلى دولار جامايكي

تحويل CHF إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
172053 jmd

1.00000 CHF = 172.05300 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جامايكي
1 CHF172.05300 JMD
5 CHF860.26500 JMD
10 CHF1720.53000 JMD
20 CHF3441.06000 JMD
50 CHF8602.65000 JMD
100 CHF17205.30000 JMD
250 CHF43013.25000 JMD
500 CHF86026.50000 JMD
1000 CHF172053.00000 JMD
2000 CHF344106.00000 JMD
5000 CHF860265.00000 JMD
10000 CHF1720530.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الفرنك السويسري
1 JMD0.00581 CHF
5 JMD0.02906 CHF
10 JMD0.05812 CHF
20 JMD0.11624 CHF
50 JMD0.29061 CHF
100 JMD0.58122 CHF
250 JMD1.45304 CHF
500 JMD2.90607 CHF
1000 JMD5.81215 CHF
2000 JMD11.62430 CHF
5000 JMD29.06075 CHF
10000 JMD58.12150 CHF