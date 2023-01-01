روبية هندية إلى دولار جامايكي

تحويل INR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
18668.10 jmd

1.00000 INR = 1.86681 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

INR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433511.654350.957118.2104
1GBP1.1582111.2312102.0971.660331.916121.1085221.0918
1USD0.940750.812216182.9251.348551.55630.900417.1311
1INR0.01134440.009794580.012059110.01626230.01876760.0108580.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جامايكي
1 INR1.86681 JMD
5 INR9.33405 JMD
10 INR18.66810 JMD
20 INR37.33620 JMD
50 INR93.34050 JMD
100 INR186.68100 JMD
250 INR466.70250 JMD
500 INR933.40500 JMD
1000 INR1866.81000 JMD
2000 INR3733.62000 JMD
5000 INR9334.05000 JMD
10000 INR18668.10000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الهندية
1 JMD0.53567 INR
5 JMD2.67837 INR
10 JMD5.35674 INR
20 JMD10.71348 INR
50 JMD26.78370 INR
100 JMD53.56740 INR
250 JMD133.91850 INR
500 JMD267.83700 INR
1000 JMD535.67400 INR
2000 JMD1071.34800 INR
5000 JMD2678.37000 INR
10000 JMD5356.74000 INR