روبية إندونيسية إلى دولار جامايكي
تحويل IDR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار جامايكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الإندونيسية
|1 JMD
|99.35380 IDR
|5 JMD
|496.76900 IDR
|10 JMD
|993.53800 IDR
|20 JMD
|1987.07600 IDR
|50 JMD
|4967.69000 IDR
|100 JMD
|9935.38000 IDR
|250 JMD
|24838.45000 IDR
|500 JMD
|49676.90000 IDR
|1000 JMD
|99353.80000 IDR
|2000 JMD
|198707.60000 IDR
|5000 JMD
|496769.00000 IDR
|10000 JMD
|993538.00000 IDR