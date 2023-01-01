روبية إندونيسية إلى دولار جامايكي

تحويل IDR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٠٬٠٦٥ jmd

1.00000 IDR = 0.01006 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

IDR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار جامايكي
1 IDR0.01006 JMD
5 IDR0.05032 JMD
10 IDR0.10065 JMD
20 IDR0.20130 JMD
50 IDR0.50325 JMD
100 IDR1.00650 JMD
250 IDR2.51625 JMD
500 IDR5.03250 JMD
1000 IDR10.06500 JMD
2000 IDR20.13000 JMD
5000 IDR50.32500 JMD
10000 IDR100.65000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الإندونيسية
1 JMD99.35380 IDR
5 JMD496.76900 IDR
10 JMD993.53800 IDR
20 JMD1987.07600 IDR
50 JMD4967.69000 IDR
100 JMD9935.38000 IDR
250 JMD24838.45000 IDR
500 JMD49676.90000 IDR
1000 JMD99353.80000 IDR
2000 JMD198707.60000 IDR
5000 JMD496769.00000 IDR
10000 JMD993538.00000 IDR