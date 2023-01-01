فورنت مجري إلى دولار جامايكي

تحويل HUF إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
4248.64 jmd

1.00000 HUF = 0.42486 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:27 UTC
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HUF إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.61951.439151.66160.963418.3038
1GBP1.1524711.2284102.121.65841.914741.1102921.0922
1USD0.93810.814067183.13271.350051.558720.9037517.1705
1INR0.01128420.009792380.01202910.01623970.01874980.01087120.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار جامايكي
2000 HUF849.72800 JMD
5000 HUF2124.32000 JMD
10000 HUF4248.64000 JMD
15000 HUF6372.96000 JMD
20000 HUF8497.28000 JMD
30000 HUF12745.92000 JMD
40000 HUF16994.56000 JMD
50000 HUF21243.20000 JMD
60000 HUF25491.84000 JMD
100000 HUF42486.40000 JMD
150000 HUF63729.60000 JMD
200000 HUF84972.80000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Hungarian Forint
1 JMD2.35370 HUF
5 JMD11.76850 HUF
10 JMD23.53700 HUF
20 JMD47.07400 HUF
50 JMD117.68500 HUF
100 JMD235.37000 HUF
250 JMD588.42500 HUF
500 JMD1176.85000 HUF
1000 JMD2353.70000 HUF
2000 JMD4707.40000 HUF
5000 JMD11768.50000 HUF
10000 JMD23537.00000 HUF