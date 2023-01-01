دولار هونغ كونغ إلى دولار جامايكي

تحويل HKD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٩٬٧٨٦٫٣٠ jmd

1.00000 HKD = 19.78630 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:26 UTC
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HKD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065188.54571.437621.662010.964218.3312
1GBP1.152611.2277102.0631.657091.915741.1113421.1297
1USD0.93890.814531183.13371.349751.560430.905217.2108
1INR0.01129360.009797850.012028810.01623590.01877010.01088850.207026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار جامايكي
100 HKD1978.63000 JMD
200 HKD3957.26000 JMD
300 HKD5935.89000 JMD
500 HKD9893.15000 JMD
1000 HKD19786.30000 JMD
2000 HKD39572.60000 JMD
2500 HKD49465.75000 JMD
3000 HKD59358.90000 JMD
4000 HKD79145.20000 JMD
5000 HKD98931.50000 JMD
10000 HKD197863.00000 JMD
20000 HKD395726.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار هونغ كونغ
1 JMD0.05054 HKD
5 JMD0.25270 HKD
10 JMD0.50540 HKD
20 JMD1.01080 HKD
50 JMD2.52699 HKD
100 JMD5.05399 HKD
250 JMD12.63497 HKD
500 JMD25.26995 HKD
1000 JMD50.53990 HKD
2000 JMD101.07980 HKD
5000 JMD252.69950 HKD
10000 JMD505.39900 HKD