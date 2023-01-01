10 دولار جامايكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل JMD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٠٫٥٠ hkd

1.00000 JMD = 0.05020 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار هونغ كونغ
1 JMD0.05020 HKD
5 JMD0.25100 HKD
10 JMD0.50200 HKD
20 JMD1.00400 HKD
50 JMD2.50999 HKD
100 JMD5.01998 HKD
250 JMD12.54995 HKD
500 JMD25.09990 HKD
1000 JMD50.19980 HKD
2000 JMD100.39960 HKD
5000 JMD250.99900 HKD
10000 JMD501.99800 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار جامايكي
100 HKD1992.04000 JMD
200 HKD3984.08000 JMD
300 HKD5976.12000 JMD
500 HKD9960.20000 JMD
1000 HKD19920.40000 JMD
2000 HKD39840.80000 JMD
2500 HKD49801.00000 JMD
3000 HKD59761.20000 JMD
4000 HKD79681.60000 JMD
5000 HKD99602.00000 JMD
10000 HKD199204.00000 JMD
20000 HKD398408.00000 JMD