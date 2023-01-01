دولار جامايكي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل JMD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
121.67 zar

1.00000 JMD = 0.12167 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:8 UTC
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JMD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437961.661420.9633518.3173
1GBP1.153211.22965102.2261.658241.915941.1109421.1234
1USD0.93780.81324183.13451.348551.558120.9034517.1784
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622130.01874210.01086730.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / راند جنوب أفريقيا
1 JMD0.12167 ZAR
5 JMD0.60834 ZAR
10 JMD1.21668 ZAR
20 JMD2.43336 ZAR
50 JMD6.08340 ZAR
100 JMD12.16680 ZAR
250 JMD30.41700 ZAR
500 JMD60.83400 ZAR
1000 JMD121.66800 ZAR
2000 JMD243.33600 ZAR
5000 JMD608.34000 ZAR
10000 JMD1216.68000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار جامايكي
1 ZAR8.21912 JMD
5 ZAR41.09560 JMD
10 ZAR82.19120 JMD
20 ZAR164.38240 JMD
50 ZAR410.95600 JMD
100 ZAR821.91200 JMD
250 ZAR2054.78000 JMD
500 ZAR4109.56000 JMD
1000 ZAR8219.12000 JMD
2000 ZAR16438.24000 JMD
5000 ZAR41095.60000 JMD
10000 ZAR82191.20000 JMD