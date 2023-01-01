دولار جامايكي إلى يورو

تحويل JMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
6.03 eur

1.00000 JMD = 0.00603 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:57 UTC
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JMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / اليورو
1 JMD0.00603 EUR
5 JMD0.03016 EUR
10 JMD0.06031 EUR
20 JMD0.12062 EUR
50 JMD0.30155 EUR
100 JMD0.60310 EUR
250 JMD1.50775 EUR
500 JMD3.01551 EUR
1000 JMD6.03101 EUR
2000 JMD12.06202 EUR
5000 JMD30.15505 EUR
10000 JMD60.31010 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار جامايكي
1 EUR165.81000 JMD
5 EUR829.05000 JMD
10 EUR1658.10000 JMD
20 EUR3316.20000 JMD
50 EUR8290.50000 JMD
100 EUR16581.00000 JMD
250 EUR41452.50000 JMD
500 EUR82905.00000 JMD
1000 EUR165810.00000 JMD
2000 EUR331620.00000 JMD
5000 EUR829050.00000 JMD
10000 EUR1658100.00000 JMD