2,000 يورو إلى دولار جامايكي

تحويل EUR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 eur
332,466 jmd

€1.000 EUR = J$166.2 JMD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار جامايكي
1 EUR١٦٦٫٢٣٣٠٠ JMD
5 EUR٨٣١٫١٦٥٠٠ JMD
10 EUR١٬٦٦٢٫٣٣٠٠٠ JMD
20 EUR٣٬٣٢٤٫٦٦٠٠٠ JMD
50 EUR٨٬٣١١٫٦٥٠٠٠ JMD
100 EUR١٦٬٦٢٣٫٣٠٠٠٠ JMD
250 EUR٤١٬٥٥٨٫٢٥٠٠٠ JMD
500 EUR٨٣٬١١٦٫٥٠٠٠٠ JMD
1000 EUR١٦٦٬٢٣٣٫٠٠٠٠٠ JMD
2000 EUR٣٣٢٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ JMD
5000 EUR٨٣١٬١٦٥٫٠٠٠٠٠ JMD
10000 EUR١٬٦٦٢٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / اليورو
1 JMD٠٫٠٠٦٠٢ EUR
5 JMD٠٫٠٣٠٠٨ EUR
10 JMD٠٫٠٦٠١٦ EUR
20 JMD٠٫١٢٠٣١ EUR
50 JMD٠٫٣٠٠٧٨ EUR
100 JMD٠٫٦٠١٥٦ EUR
250 JMD١٫٥٠٣٩١ EUR
500 JMD٣٫٠٠٧٨٢ EUR
1000 JMD٦٫٠١٥٦٤ EUR
2000 JMD١٢٫٠٣١٢٨ EUR
5000 JMD٣٠٫٠٧٨٢٠ EUR
10000 JMD٦٠٫١٥٦٤٠ EUR