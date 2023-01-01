دولار نيوزيلندي إلى دولار جامايكي

تحويل NZD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٩١٬٧٣٣٫١٠ jmd

1.00000 NZD = 91.73310 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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NZD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0655588.31231.436251.662840.964418.3603
1GBP1.15311.22855101.8221.655961.917211.1119621.1689
1USD0.938450.813968182.87951.34791.560550.9050517.2308
1INR0.01132350.00982110.012065710.01626340.01882910.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار جامايكي
1 NZD91.73310 JMD
5 NZD458.66550 JMD
10 NZD917.33100 JMD
20 NZD1834.66200 JMD
50 NZD4586.65500 JMD
100 NZD9173.31000 JMD
250 NZD22933.27500 JMD
500 NZD45866.55000 JMD
1000 NZD91733.10000 JMD
2000 NZD183466.20000 JMD
5000 NZD458665.50000 JMD
10000 NZD917331.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار نيوزيلندي
1 JMD0.01090 NZD
5 JMD0.05451 NZD
10 JMD0.10901 NZD
20 JMD0.21802 NZD
50 JMD0.54506 NZD
100 JMD1.09012 NZD
250 JMD2.72530 NZD
500 JMD5.45060 NZD
1000 JMD10.90120 NZD
2000 JMD21.80240 NZD
5000 JMD54.50600 NZD
10000 JMD109.01200 NZD