كرونة نروجية إلى دولار جامايكي

تحويل NOK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٤٬٣٥٩٫٣٠ jmd

1.00000 NOK = 14.35930 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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NOK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.663080.9644518.3588
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120121.166
1USD0.938350.813901182.87951.34781.560550.90517.227
1INR0.01132190.00982030.012065710.01626220.01882910.01091950.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار جامايكي
1 NOK14.35930 JMD
5 NOK71.79650 JMD
10 NOK143.59300 JMD
20 NOK287.18600 JMD
50 NOK717.96500 JMD
100 NOK1435.93000 JMD
250 NOK3589.82500 JMD
500 NOK7179.65000 JMD
1000 NOK14359.30000 JMD
2000 NOK28718.60000 JMD
5000 NOK71796.50000 JMD
10000 NOK143593.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / كروني نرويجي
1 JMD0.06964 NOK
5 JMD0.34821 NOK
10 JMD0.69641 NOK
20 JMD1.39283 NOK
50 JMD3.48207 NOK
100 JMD6.96414 NOK
250 JMD17.41035 NOK
500 JMD34.82070 NOK
1000 JMD69.64140 NOK
2000 JMD139.28280 NOK
5000 JMD348.20700 NOK
10000 JMD696.41400 NOK