الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جامايكي

تحويل CZK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
67577.40 jmd

1.00000 CZK = 6.75774 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار جامايكي
1 CZK6.75774 JMD
5 CZK33.78870 JMD
10 CZK67.57740 JMD
20 CZK135.15480 JMD
50 CZK337.88700 JMD
100 CZK675.77400 JMD
250 CZK1689.43500 JMD
500 CZK3378.87000 JMD
1000 CZK6757.74000 JMD
2000 CZK13515.48000 JMD
5000 CZK33788.70000 JMD
10000 CZK67577.40000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JMD0.14798 CZK
5 JMD0.73989 CZK
10 JMD1.47979 CZK
20 JMD2.95958 CZK
50 JMD7.39895 CZK
100 JMD14.79790 CZK
250 JMD36.99475 CZK
500 JMD73.98950 CZK
1000 JMD147.97900 CZK
2000 JMD295.95800 CZK
5000 JMD739.89500 CZK
10000 JMD1479.79000 CZK