الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جامايكي

حوّل CZK إلى JMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 7.560 JMD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى JMD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى JMD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى JMD اليوم

CZKJMD
1 CZK7.56 JMD
5 CZK37.80 JMD
10 CZK75.60 JMD
20 CZK151.20 JMD
50 CZK378.01 JMD
100 CZK756.01 JMD
250 CZK1,890.03 JMD
500 CZK3,780.05 JMD
1000 CZK7,560.10 JMD
2000 CZK15,120.20 JMD
5000 CZK37,800.50 JMD
10000 CZK75,601 JMD
JMDCZK
1 JMD0.13 CZK
5 JMD0.66 CZK
10 JMD1.32 CZK
20 JMD2.65 CZK
50 JMD6.61 CZK
100 JMD13.23 CZK
250 JMD33.07 CZK
500 JMD66.14 CZK
1000 JMD132.27 CZK
2000 JMD264.55 CZK
5000 JMD661.37 CZK
10000 JMD1,322.73 CZK

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