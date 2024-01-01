Чешские кроны в ямайские доллары

Сконвертируйте CZK в JMD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = J$6,712 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 CZK в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,83017,0068
Низкий6,68656,6865
В среднем6,77726,8720
Изменение-1.40%-0.81%
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Соотношение 1 CZK к JMD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к JMD составил 6,8301, а минимальный — 6,6865. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,7772. Изменение курса CZK к JMD в процентном соотношении составило -1.40.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к JMD составил 7,0068, а минимальный — 6,6865. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,8720. Изменение курса CZK к JMD в процентном соотношении составило -0.81.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Ямайский доллар
1 CZK6,71188 JMD
5 CZK33,55940 JMD
10 CZK67,11880 JMD
20 CZK134,23760 JMD
50 CZK335,59400 JMD
100 CZK671,18800 JMD
250 CZK1 677,97000 JMD
500 CZK3 355,94000 JMD
1000 CZK6 711,88000 JMD
2000 CZK13 423,76000 JMD
5000 CZK33 559,40000 JMD
10000 CZK67 118,80000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Чешская крона
1 JMD0,14899 CZK
5 JMD0,74495 CZK
10 JMD1,48990 CZK
20 JMD2,97980 CZK
50 JMD7,44950 CZK
100 JMD14,89900 CZK
250 JMD37,24750 CZK
500 JMD74,49500 CZK
1000 JMD148,99000 CZK
2000 JMD297,98000 CZK
5000 JMD744,95000 CZK
10000 JMD1 489,90000 CZK