История обменного курса чешская крона–ямайские доллары

Обменный курс чешские кроны/ямайские доллары сейчас составляет 6,712, отражая изменение в размере -0.515% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.927% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 6,840, и минимумом, равным 6,647, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.