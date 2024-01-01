Австралийские доллары в ямайские доллары

Сконвертируйте AUD в JMD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = J$104,0 JMD

Среднерыночный курс в 19:33
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График изменения обменного курса AUD к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 AUD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий106,4430108,7310
Низкий103,5060102,8380
В среднем105,0097105,6812
Изменение-1.68%1.07%
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Соотношение 1 AUD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к JMD составил 106,4430, а минимальный — 103,5060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 105,0097. Изменение курса AUD к JMD в процентном соотношении составило -1.68.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к JMD составил 108,7310, а минимальный — 102,8380. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 105,6812. Изменение курса AUD к JMD в процентном соотношении составило 1.07.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9271,2052,167197,1561,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36111,798163,5551,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Ямайский доллар
1 AUD104,00400 JMD
5 AUD520,02000 JMD
10 AUD1 040,04000 JMD
20 AUD2 080,08000 JMD
50 AUD5 200,20000 JMD
100 AUD10 400,40000 JMD
250 AUD26 001,00000 JMD
500 AUD52 002,00000 JMD
1000 AUD104 004,00000 JMD
2000 AUD208 008,00000 JMD
5000 AUD520 020,00000 JMD
10000 AUD1 040 040,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Австралийский доллар
1 JMD0,00962 AUD
5 JMD0,04808 AUD
10 JMD0,09615 AUD
20 JMD0,19230 AUD
50 JMD0,48075 AUD
100 JMD0,96150 AUD
250 JMD2,40376 AUD
500 JMD4,80751 AUD
1000 JMD9,61502 AUD
2000 JMD19,23004 AUD
5000 JMD48,07510 AUD
10000 JMD96,15020 AUD