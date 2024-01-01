История обменного курса австралийский доллар–ямайские доллары

Обменный курс австралийских доллара/ямайские доллары сейчас составляет 103,980, отражая изменение в размере -1.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/ямайские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 105,489, и минимумом, равным 102,751, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.732%.