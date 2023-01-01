دولار أسترالي إلى دولار جامايكي

تحويل AUD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٩٩٬٣٨٤٫٨٠ jmd

1.00000 AUD = 99.38480 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:57 UTC
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AUD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.656850.9572518.2134
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.918771.1085721.0926
1USD0.94010.811787182.9251.347951.557630.8999517.1227
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01878360.01085260.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جامايكي
1 AUD99.38480 JMD
5 AUD496.92400 JMD
10 AUD993.84800 JMD
20 AUD1987.69600 JMD
50 AUD4969.24000 JMD
100 AUD9938.48000 JMD
250 AUD24846.20000 JMD
500 AUD49692.40000 JMD
1000 AUD99384.80000 JMD
2000 AUD198769.60000 JMD
5000 AUD496924.00000 JMD
10000 AUD993848.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أسترالي
1 JMD0.01006 AUD
5 JMD0.05031 AUD
10 JMD0.10062 AUD
20 JMD0.20124 AUD
50 JMD0.50310 AUD
100 JMD1.00619 AUD
250 JMD2.51547 AUD
500 JMD5.03095 AUD
1000 JMD10.06190 AUD
2000 JMD20.12380 AUD
5000 JMD50.30950 AUD
10000 JMD100.61900 AUD