ألف دولار جامايكي إلى دولار أسترالي

تحويل JMD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
10.16 aud

1.00000 JMD = 0.01016 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أسترالي
1 JMD0.01016 AUD
5 JMD0.05080 AUD
10 JMD0.10161 AUD
20 JMD0.20321 AUD
50 JMD0.50803 AUD
100 JMD1.01606 AUD
250 JMD2.54015 AUD
500 JMD5.08030 AUD
1000 JMD10.16060 AUD
2000 JMD20.32120 AUD
5000 JMD50.80300 AUD
10000 JMD101.60600 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جامايكي
1 AUD98.41950 JMD
5 AUD492.09750 JMD
10 AUD984.19500 JMD
20 AUD1968.39000 JMD
50 AUD4920.97500 JMD
100 AUD9841.95000 JMD
250 AUD24604.87500 JMD
500 AUD49209.75000 JMD
1000 AUD98419.50000 JMD
2000 AUD196839.00000 JMD
5000 AUD492097.50000 JMD
10000 AUD984195.00000 JMD