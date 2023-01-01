دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني

تحويل JMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٫٢٣ gbp

1.00000 JMD = 0.00523 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:57 UTC
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JMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه استرليني
1 JMD0.00523 GBP
5 JMD0.02614 GBP
10 JMD0.05228 GBP
20 JMD0.10456 GBP
50 JMD0.26141 GBP
100 JMD0.52281 GBP
250 JMD1.30703 GBP
500 JMD2.61407 GBP
1000 JMD5.22814 GBP
2000 JMD10.45628 GBP
5000 JMD26.14070 GBP
10000 JMD52.28140 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار جامايكي
1 GBP191.27300 JMD
5 GBP956.36500 JMD
10 GBP1912.73000 JMD
20 GBP3825.46000 JMD
50 GBP9563.65000 JMD
100 GBP19127.30000 JMD
250 GBP47818.25000 JMD
500 GBP95636.50000 JMD
1000 GBP191273.00000 JMD
2000 GBP382546.00000 JMD
5000 GBP956365.00000 JMD
10000 GBP1912730.00000 JMD