20 دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني
تحويل JMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for دولار جامايكي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار جامايكي
|1 GBP
|189.61400 JMD
|5 GBP
|948.07000 JMD
|10 GBP
|1896.14000 JMD
|20 GBP
|3792.28000 JMD
|50 GBP
|9480.70000 JMD
|100 GBP
|18961.40000 JMD
|250 GBP
|47403.50000 JMD
|500 GBP
|94807.00000 JMD
|1000 GBP
|189614.00000 JMD
|2000 GBP
|379228.00000 JMD
|5000 GBP
|948070.00000 JMD
|10000 GBP
|1896140.00000 JMD