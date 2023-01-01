دولار جامايكي إلى دولار أمريكي

تحويل JMD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
6.43 usd

1.00000 JMD = 0.00643 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أمريكي
1 JMD0.00643 USD
5 JMD0.03215 USD
10 JMD0.06431 USD
20 JMD0.12862 USD
50 JMD0.32154 USD
100 JMD0.64309 USD
250 JMD1.60772 USD
500 JMD3.21543 USD
1000 JMD6.43087 USD
2000 JMD12.86174 USD
5000 JMD32.15435 USD
10000 JMD64.30870 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار جامايكي
1 USD155.50000 JMD
5 USD777.50000 JMD
10 USD1555.00000 JMD
20 USD3110.00000 JMD
50 USD7775.00000 JMD
100 USD15550.00000 JMD
250 USD38875.00000 JMD
500 USD77750.00000 JMD
1000 USD155500.00000 JMD
2000 USD311000.00000 JMD
5000 USD777500.00000 JMD
10000 USD1555000.00000 JMD