5,000 دولار أمريكي إلى دولار جامايكي

تحويل USD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 usd
777,300 jmd

$1.000 USD = J$155.5 JMD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64711.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9460.968116.58610.6830.5775.29813.214

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار جامايكي
1 USD١٥٥٫٤٦٠٠٠ JMD
5 USD٧٧٧٫٣٠٠٠٠ JMD
10 USD١٬٥٥٤٫٦٠٠٠٠ JMD
20 USD٣٬١٠٩٫٢٠٠٠٠ JMD
50 USD٧٬٧٧٣٫٠٠٠٠٠ JMD
100 USD١٥٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ JMD
250 USD٣٨٬٨٦٥٫٠٠٠٠٠ JMD
500 USD٧٧٬٧٣٠٫٠٠٠٠٠ JMD
1000 USD١٥٥٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ JMD
2000 USD٣١٠٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ JMD
5000 USD٧٧٧٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ JMD
10000 USD١٬٥٥٤٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أمريكي
1 JMD٠٫٠٠٦٤٣ USD
5 JMD٠٫٠٣٢١٦ USD
10 JMD٠٫٠٦٤٣٣ USD
20 JMD٠٫١٢٨٦٥ USD
50 JMD٠٫٣٢١٦٣ USD
100 JMD٠٫٦٤٣٢٥ USD
250 JMD١٫٦٠٨١٣ USD
500 JMD٣٫٢١٦٢٦ USD
1000 JMD٦٫٤٣٢٥٢ USD
2000 JMD١٢٫٨٦٥٠٤ USD
5000 JMD٣٢٫١٦٢٦٠ USD
10000 JMD٦٤٫٣٢٥٢٠ USD