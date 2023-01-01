ألف دولار جامايكي إلى دولار أمريكي

تحويل JMD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٦٫٤٢ usd

1.00000 JMD = 0.00642 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

JMD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أمريكي
1 JMD0.00642 USD
5 JMD0.03208 USD
10 JMD0.06415 USD
20 JMD0.12831 USD
50 JMD0.32077 USD
100 JMD0.64154 USD
250 JMD1.60385 USD
500 JMD3.20770 USD
1000 JMD6.41540 USD
2000 JMD12.83080 USD
5000 JMD32.07700 USD
10000 JMD64.15400 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار جامايكي
1 USD155.87500 JMD
5 USD779.37500 JMD
10 USD1558.75000 JMD
20 USD3117.50000 JMD
50 USD7793.75000 JMD
100 USD15587.50000 JMD
250 USD38968.75000 JMD
500 USD77937.50000 JMD
1000 USD155875.00000 JMD
2000 USD311750.00000 JMD
5000 USD779375.00000 JMD
10000 USD1558750.00000 JMD