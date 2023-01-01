دولار جامايكي إلى دولار كندي

تحويل JMD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
8.67 cad

1.00000 JMD = 0.00867 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:55 UTC
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JMD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار كندي
1 JMD0.00867 CAD
5 JMD0.04336 CAD
10 JMD0.08672 CAD
20 JMD0.17345 CAD
50 JMD0.43362 CAD
100 JMD0.86724 CAD
250 JMD2.16809 CAD
500 JMD4.33617 CAD
1000 JMD8.67235 CAD
2000 JMD17.34470 CAD
5000 JMD43.36175 CAD
10000 JMD86.72350 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار جامايكي
1 CAD115.30900 JMD
5 CAD576.54500 JMD
10 CAD1153.09000 JMD
20 CAD2306.18000 JMD
50 CAD5765.45000 JMD
100 CAD11530.90000 JMD
250 CAD28827.25000 JMD
500 CAD57654.50000 JMD
1000 CAD115309.00000 JMD
2000 CAD230618.00000 JMD
5000 CAD576545.00000 JMD
10000 CAD1153090.00000 JMD