Jamaika dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → CAD çevirin

1.000 jmd
8,67 cad

1.00000 JMD = 0.00867 CAD

07:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1451.539291.347450.931519.00630.79641.35405
1 JPY0.0066602310.0102520.008974320.006204440.1265860.005304210.00901828
1 AUD0.6496597.541710.8753710.6051712.34740.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4291.1423710.6913314.10540.5910431.0049

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Jamaika dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

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JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kanada Doları
1 JMD0.00867 CAD
5 JMD0.04333 CAD
10 JMD0.08666 CAD
20 JMD0.17333 CAD
50 JMD0.43332 CAD
100 JMD0.86663 CAD
250 JMD2.16658 CAD
500 JMD4.33315 CAD
1000 JMD8.66631 CAD
2000 JMD17.33262 CAD
5000 JMD43.33155 CAD
10000 JMD86.66310 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Jamaika Doları
1 CAD115.38900 JMD
5 CAD576.94500 JMD
10 CAD1153.89000 JMD
20 CAD2307.78000 JMD
50 CAD5769.45000 JMD
100 CAD11538.90000 JMD
250 CAD28847.25000 JMD
500 CAD57694.50000 JMD
1000 CAD115389.00000 JMD
2000 CAD230778.00000 JMD
5000 CAD576945.00000 JMD
10000 CAD1153890.00000 JMD