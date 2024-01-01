Jamaika dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → AUD çevirin

1.000 jmd
9,85 aud

1.00000 JMD = 0.00985 AUD

07:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347450.9314519.00690.79641.35405
1 JPY0.0066611210.01025340.008975520.006204820.1266070.005304910.00901948
1 AUD0.6496597.528710.8753710.60514212.34780.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4141.1423710.69129814.10580.5910431.0049

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Jamaika dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

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JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Avustralya Doları
1 JMD0.00985 AUD
5 JMD0.04926 AUD
10 JMD0.09852 AUD
20 JMD0.19704 AUD
50 JMD0.49260 AUD
100 JMD0.98519 AUD
250 JMD2.46298 AUD
500 JMD4.92595 AUD
1000 JMD9.85190 AUD
2000 JMD19.70380 AUD
5000 JMD49.25950 AUD
10000 JMD98.51900 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Jamaika Doları
1 AUD101.50300 JMD
5 AUD507.51500 JMD
10 AUD1015.03000 JMD
20 AUD2030.06000 JMD
50 AUD5075.15000 JMD
100 AUD10150.30000 JMD
250 AUD25375.75000 JMD
500 AUD50751.50000 JMD
1000 AUD101503.00000 JMD
2000 AUD203006.00000 JMD
5000 AUD507515.00000 JMD
10000 AUD1015030.00000 JMD