دولار جامايكي إلى دولار أسترالي

تحويل JMD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٠٫٠١ aud

1.00000 JMD = 0.01001 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:53 UTC
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JMD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660180.9634518.3038
1GBP1.1532711.22995102.2511.658591.914621.1111221.109
1USD0.93760.813041183.13451.34851.556660.903317.1625
1INR0.01127870.009779830.012028710.01622070.01872460.01086550.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أسترالي
1 JMD0.01001 AUD
5 JMD0.05005 AUD
10 JMD0.10011 AUD
20 JMD0.20021 AUD
50 JMD0.50054 AUD
100 JMD1.00107 AUD
250 JMD2.50268 AUD
500 JMD5.00535 AUD
1000 JMD10.01070 AUD
2000 JMD20.02140 AUD
5000 JMD50.05350 AUD
10000 JMD100.10700 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جامايكي
1 AUD99.89320 JMD
5 AUD499.46600 JMD
10 AUD998.93200 JMD
20 AUD1997.86400 JMD
50 AUD4994.66000 JMD
100 AUD9989.32000 JMD
250 AUD24973.30000 JMD
500 AUD49946.60000 JMD
1000 AUD99893.20000 JMD
2000 AUD199786.40000 JMD
5000 AUD499466.00000 JMD
10000 AUD998932.00000 JMD