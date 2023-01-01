دولار جامايكي إلى دولار سنغافوري

تحويل JMD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
8.79 sgd

1.00000 JMD = 0.00879 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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JMD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.66291.437961.661090.963218.3192
1GBP1.1528711.22955102.2181.65781.915041.1104521.1199
1USD0.937650.813306183.13451.34831.557510.903117.1769
1INR0.01127870.009783010.012028710.01621830.01873480.01086310.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار سنغافورة
1 JMD0.00879 SGD
5 JMD0.04395 SGD
10 JMD0.08790 SGD
20 JMD0.17580 SGD
50 JMD0.43950 SGD
100 JMD0.87900 SGD
250 JMD2.19751 SGD
500 JMD4.39502 SGD
1000 JMD8.79003 SGD
2000 JMD17.58006 SGD
5000 JMD43.95015 SGD
10000 JMD87.90030 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار جامايكي
1 SGD113.76500 JMD
5 SGD568.82500 JMD
10 SGD1137.65000 JMD
20 SGD2275.30000 JMD
50 SGD5688.25000 JMD
100 SGD11376.50000 JMD
250 SGD28441.25000 JMD
500 SGD56882.50000 JMD
1000 SGD113765.00000 JMD
2000 SGD227530.00000 JMD
5000 SGD568825.00000 JMD
10000 SGD1137650.00000 JMD