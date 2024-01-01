Jamaika dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → SGD çevirin

1.000 jmd
8,62 sgd

1.00000 JMD = 0.00862 SGD

07:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1451.539051.347250.931319.00450.7964641.35405
1 JPY0.0066602310.01025040.008972990.00620290.1265740.005304630.00901828
1 AUD0.6497597.556710.8753760.60512212.34820.5175020.879794
1 SGD0.742253111.4461.1423710.69127114.10610.5911771.00505

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Jamaika dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

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JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Singapur Doları
1 JMD0.00862 SGD
5 JMD0.04311 SGD
10 JMD0.08623 SGD
20 JMD0.17246 SGD
50 JMD0.43114 SGD
100 JMD0.86228 SGD
250 JMD2.15570 SGD
500 JMD4.31140 SGD
1000 JMD8.62279 SGD
2000 JMD17.24558 SGD
5000 JMD43.11395 SGD
10000 JMD86.22790 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Jamaika Doları
1 SGD115.97200 JMD
5 SGD579.86000 JMD
10 SGD1159.72000 JMD
20 SGD2319.44000 JMD
50 SGD5798.60000 JMD
100 SGD11597.20000 JMD
250 SGD28993.00000 JMD
500 SGD57986.00000 JMD
1000 SGD115972.00000 JMD
2000 SGD231944.00000 JMD
5000 SGD579860.00000 JMD
10000 SGD1159720.00000 JMD