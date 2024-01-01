10 bin Singapur dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → JMD çevirin

10.000 sgd
1.177.050 jmd

1,000S$ SGD = 117,7J$ JMD

19:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek117,7050117,7050
Düşük115,2140114,6800
Ortalama116,2210115,5690
Değişim2.16%2.04%
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1 SGD → JMD istatistikleri

SGD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 117,7050, en düşük 115,2140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 116,2210 oldu. SGD → JMD kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

SGD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 117,7050, en düşük 114,6800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 115,5690 oldu. SGD → JMD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4557,8264,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6324,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Jamaika Doları
1 SGD117,70500 JMD
5 SGD588,52500 JMD
10 SGD1.177,05000 JMD
20 SGD2.354,10000 JMD
50 SGD5.885,25000 JMD
100 SGD11.770,50000 JMD
250 SGD29.426,25000 JMD
500 SGD58.852,50000 JMD
1000 SGD117.705,00000 JMD
2000 SGD235.410,00000 JMD
5000 SGD588.525,00000 JMD
10000 SGD1.177.050,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Singapur Doları
1 JMD0,00850 SGD
5 JMD0,04248 SGD
10 JMD0,08496 SGD
20 JMD0,16992 SGD
50 JMD0,42479 SGD
100 JMD0,84958 SGD
250 JMD2,12395 SGD
500 JMD4,24790 SGD
1000 JMD8,49581 SGD
2000 JMD16,99162 SGD
5000 JMD42,47905 SGD
10000 JMD84,95810 SGD