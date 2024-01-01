Singapur dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → JMD çevirin

1.000 sgd
116.106 jmd

1.00000 SGD = 116.10600 JMD

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00797.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077510.005309520.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.8549389.39957.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51768254.13364.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Jamaika Doları
1 SGD116.10600 JMD
5 SGD580.53000 JMD
10 SGD1161.06000 JMD
20 SGD2322.12000 JMD
50 SGD5805.30000 JMD
100 SGD11610.60000 JMD
250 SGD29026.50000 JMD
500 SGD58053.00000 JMD
1000 SGD116106.00000 JMD
2000 SGD232212.00000 JMD
5000 SGD580530.00000 JMD
10000 SGD1161060.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Singapur Doları
1 JMD0.00861 SGD
5 JMD0.04306 SGD
10 JMD0.08613 SGD
20 JMD0.17226 SGD
50 JMD0.43064 SGD
100 JMD0.86128 SGD
250 JMD2.15320 SGD
500 JMD4.30640 SGD
1000 JMD8.61279 SGD
2000 JMD17.22558 SGD
5000 JMD43.06395 SGD
10000 JMD86.12790 SGD