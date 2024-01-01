Yeni İsrail şekelinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → JMD çevirin

1.000 ils
42.739 jmd

1.00000 ILS = 42.73900 JMD

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jamaika Doları
1 ILS42.73900 JMD
5 ILS213.69500 JMD
10 ILS427.39000 JMD
20 ILS854.78000 JMD
50 ILS2136.95000 JMD
100 ILS4273.90000 JMD
250 ILS10684.75000 JMD
500 ILS21369.50000 JMD
1000 ILS42739.00000 JMD
2000 ILS85478.00000 JMD
5000 ILS213695.00000 JMD
10000 ILS427390.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 JMD0.02340 ILS
5 JMD0.11699 ILS
10 JMD0.23398 ILS
20 JMD0.46796 ILS
50 JMD1.16989 ILS
100 JMD2.33978 ILS
250 JMD5.84945 ILS
500 JMD11.69890 ILS
1000 JMD23.39780 ILS
2000 JMD46.79560 ILS
5000 JMD116.98900 ILS
10000 JMD233.97800 ILS