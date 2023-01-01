5 Yeni İsrail şekelinden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile ILS → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jamaika Doları
|1 ILS
|40.67550 JMD
|5 ILS
|203.37750 JMD
|10 ILS
|406.75500 JMD
|20 ILS
|813.51000 JMD
|50 ILS
|2033.77500 JMD
|100 ILS
|4067.55000 JMD
|250 ILS
|10168.87500 JMD
|500 ILS
|20337.75000 JMD
|1000 ILS
|40675.50000 JMD
|2000 ILS
|81351.00000 JMD
|5000 ILS
|203377.50000 JMD
|10000 ILS
|406755.00000 JMD