Çin yuanından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → JMD çevirin

1.000 cny
21.340 jmd

1,000 CNY = 21,34 JMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Jamaika Doları
1 CNY21,34000 JMD
5 CNY106,70000 JMD
10 CNY213,40000 JMD
20 CNY426,80000 JMD
50 CNY1.067,00000 JMD
100 CNY2.134,00000 JMD
250 CNY5.335,00000 JMD
500 CNY10.670,00000 JMD
1000 CNY21.340,00000 JMD
2000 CNY42.680,00000 JMD
5000 CNY106.700,00000 JMD
10000 CNY213.400,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Çin Yuanı RMB
1 JMD0,04686 CNY
5 JMD0,23430 CNY
10 JMD0,46860 CNY
20 JMD0,93721 CNY
50 JMD2,34302 CNY
100 JMD4,68604 CNY
250 JMD11,71510 CNY
500 JMD23,43020 CNY
1000 JMD46,86040 CNY
2000 JMD93,72080 CNY
5000 JMD234,30200 CNY
10000 JMD468,60400 CNY