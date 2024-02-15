Yeni Zelanda dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → JMD çevirin

1.000 nzd
95.170,70 jmd

1.00000 NZD = 95.17070 JMD

16:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535270.7947550.929483.02721.350850.88055150.125
1 AUD0.6513510.5176630.60537254.07980.8798760.57354697.7839
1 GBP1.258251.9317611.1694104.4691.699711.10789188.895
1 EUR1.075951.651880.85514189.33311.453450.9474161.53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Jamaika Doları
1 NZD95.17070 JMD
5 NZD475.85350 JMD
10 NZD951.70700 JMD
20 NZD1903.41400 JMD
50 NZD4758.53500 JMD
100 NZD9517.07000 JMD
250 NZD23792.67500 JMD
500 NZD47585.35000 JMD
1000 NZD95170.70000 JMD
2000 NZD190341.40000 JMD
5000 NZD475853.50000 JMD
10000 NZD951707.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Yeni Zelanda Doları
1 JMD0.01051 NZD
5 JMD0.05254 NZD
10 JMD0.10507 NZD
20 JMD0.21015 NZD
50 JMD0.52537 NZD
100 JMD1.05074 NZD
250 JMD2.62685 NZD
500 JMD5.25370 NZD
1000 JMD10.50740 NZD
2000 JMD21.01480 NZD
5000 JMD52.53700 NZD
10000 JMD105.07400 NZD