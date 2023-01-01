10 bin Yeni Zelanda dolarından Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile NZD → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Jamaika Doları
|1 NZD
|92.96130 JMD
|5 NZD
|464.80650 JMD
|10 NZD
|929.61300 JMD
|20 NZD
|1859.22600 JMD
|50 NZD
|4648.06500 JMD
|100 NZD
|9296.13000 JMD
|250 NZD
|23240.32500 JMD
|500 NZD
|46480.65000 JMD
|1000 NZD
|92961.30000 JMD
|2000 NZD
|185922.60000 JMD
|5000 NZD
|464806.50000 JMD
|10000 NZD
|929613.00000 JMD