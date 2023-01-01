يوان صيني إلى دولار جامايكي

تحويل CNY إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢١٬١٩٥٫٦٠ jmd

1.00000 CNY = 21.19560 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جامايكي
1 CNY21.19560 JMD
5 CNY105.97800 JMD
10 CNY211.95600 JMD
20 CNY423.91200 JMD
50 CNY1059.78000 JMD
100 CNY2119.56000 JMD
250 CNY5298.90000 JMD
500 CNY10597.80000 JMD
1000 CNY21195.60000 JMD
2000 CNY42391.20000 JMD
5000 CNY105978.00000 JMD
10000 CNY211956.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chinese Yuan RMB
1 JMD0.04718 CNY
5 JMD0.23590 CNY
10 JMD0.47180 CNY
20 JMD0.94359 CNY
50 JMD2.35899 CNY
100 JMD4.71797 CNY
250 JMD11.79492 CNY
500 JMD23.58985 CNY
1000 JMD47.17970 CNY
2000 JMD94.35940 CNY
5000 JMD235.89850 CNY
10000 JMD471.79700 CNY