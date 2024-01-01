5 يوان صيني إلى دولار جامايكي

تحويل CNY إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
108.98 jmd

¥1.000 CNY = J$21.80 JMD

Mid-market exchange rate at 09:07
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CNY إلى JMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9671.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7285.67910.6670.5711.10461.1620.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65691.6881.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جامايكي
1 CNY٢١٫٧٩٦٩٠ JMD
5 CNY١٠٨٫٩٨٤٥٠ JMD
10 CNY٢١٧٫٩٦٩٠٠ JMD
20 CNY٤٣٥٫٩٣٨٠٠ JMD
50 CNY١٬٠٨٩٫٨٤٥٠٠ JMD
100 CNY٢٬١٧٩٫٦٩٠٠٠ JMD
250 CNY٥٬٤٤٩٫٢٢٥٠٠ JMD
500 CNY١٠٬٨٩٨٫٤٥٠٠٠ JMD
1000 CNY٢١٬٧٩٦٫٩٠٠٠٠ JMD
2000 CNY٤٣٬٥٩٣٫٨٠٠٠٠ JMD
5000 CNY١٠٨٬٩٨٤٫٥٠٠٠٠ JMD
10000 CNY٢١٧٬٩٦٩٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chinese Yuan RMB
1 JMD٠٫٠٤٥٨٨ CNY
5 JMD٠٫٢٢٩٣٩ CNY
10 JMD٠٫٤٥٨٧٨ CNY
20 JMD٠٫٩١٧٥٦ CNY
50 JMD٢٫٢٩٣٩٠ CNY
100 JMD٤٫٥٨٧٨٠ CNY
250 JMD١١٫٤٦٩٥٠ CNY
500 JMD٢٢٫٩٣٩٠٠ CNY
1000 JMD٤٥٫٨٧٨٠٠ CNY
2000 JMD٩١٫٧٥٦٠٠ CNY
5000 JMD٢٢٩٫٣٩٠٠٠ CNY
10000 JMD٤٥٨٫٧٨٠٠٠ CNY