10 دولار جامايكي إلى يوان صيني

تحويل JMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٠٫٤٧ cny

1.00000 JMD = 0.04694 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى ZAR

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JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Chinese Yuan RMB
1 JMD0.04694 CNY
5 JMD0.23469 CNY
10 JMD0.46937 CNY
20 JMD0.93875 CNY
50 JMD2.34687 CNY
100 JMD4.69373 CNY
250 JMD11.73433 CNY
500 JMD23.46865 CNY
1000 JMD46.93730 CNY
2000 JMD93.87460 CNY
5000 JMD234.68650 CNY
10000 JMD469.37300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جامايكي
1 CNY21.30500 JMD
5 CNY106.52500 JMD
10 CNY213.05000 JMD
20 CNY426.10000 JMD
50 CNY1065.25000 JMD
100 CNY2130.50000 JMD
250 CNY5326.25000 JMD
500 CNY10652.50000 JMD
1000 CNY21305.00000 JMD
2000 CNY42610.00000 JMD
5000 CNY106525.00000 JMD
10000 CNY213050.00000 JMD