دولار جامايكي إلى ين ياباني

تحويل JMD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
948 jpy

1.00000 JMD = 0.94813 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:59 UTC
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JMD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / ين ياباني
1 JMD0.94813 JPY
5 JMD4.74067 JPY
10 JMD9.48135 JPY
20 JMD18.96270 JPY
50 JMD47.40675 JPY
100 JMD94.81350 JPY
250 JMD237.03375 JPY
500 JMD474.06750 JPY
1000 JMD948.13500 JPY
2000 JMD1896.27000 JPY
5000 JMD4740.67500 JPY
10000 JMD9481.35000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار جامايكي
100 JPY105.47000 JMD
1000 JPY1054.70000 JMD
1500 JPY1582.05000 JMD
2000 JPY2109.40000 JMD
3000 JPY3164.10000 JMD
5000 JPY5273.50000 JMD
5400 JPY5695.38000 JMD
10000 JPY10547.00000 JMD
15000 JPY15820.50000 JMD
20000 JPY21094.00000 JMD
25000 JPY26367.50000 JMD
30000 JPY31641.00000 JMD