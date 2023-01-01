دولار أمريكي إلى دولار جامايكي

تحويل USD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
154805 jmd

1.00000 USD = 154.80500 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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USD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار جامايكي
1 USD154.80500 JMD
5 USD774.02500 JMD
10 USD1548.05000 JMD
20 USD3096.10000 JMD
50 USD7740.25000 JMD
100 USD15480.50000 JMD
250 USD38701.25000 JMD
500 USD77402.50000 JMD
1000 USD154805.00000 JMD
2000 USD309610.00000 JMD
5000 USD774025.00000 JMD
10000 USD1548050.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار أمريكي
1 JMD0.00646 USD
5 JMD0.03230 USD
10 JMD0.06460 USD
20 JMD0.12919 USD
50 JMD0.32299 USD
100 JMD0.64597 USD
250 JMD1.61494 USD
500 JMD3.22987 USD
1000 JMD6.45974 USD
2000 JMD12.91948 USD
5000 JMD32.29870 USD
10000 JMD64.59740 USD