يورو إلى دولار جامايكي

تحويل EUR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
164720 jmd

1.00000 EUR = 164.72000 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار جامايكي
1 EUR164.72000 JMD
5 EUR823.60000 JMD
10 EUR1647.20000 JMD
20 EUR3294.40000 JMD
50 EUR8236.00000 JMD
100 EUR16472.00000 JMD
250 EUR41180.00000 JMD
500 EUR82360.00000 JMD
1000 EUR164720.00000 JMD
2000 EUR329440.00000 JMD
5000 EUR823600.00000 JMD
10000 EUR1647200.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / اليورو
1 JMD0.00607 EUR
5 JMD0.03035 EUR
10 JMD0.06071 EUR
20 JMD0.12142 EUR
50 JMD0.30355 EUR
100 JMD0.60709 EUR
250 JMD1.51772 EUR
500 JMD3.03545 EUR
1000 JMD6.07090 EUR
2000 JMD12.14180 EUR
5000 JMD30.35450 EUR
10000 JMD60.70900 EUR