5000 دولار جامايكي إلى يورو

تحويل JMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5000 jmd
30.28 eur

1.00000 JMD = 0.00606 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / اليورو
1 JMD0.00606 EUR
5 JMD0.03028 EUR
10 JMD0.06056 EUR
20 JMD0.12111 EUR
50 JMD0.30278 EUR
100 JMD0.60557 EUR
250 JMD1.51392 EUR
500 JMD3.02785 EUR
1000 JMD6.05569 EUR
2000 JMD12.11138 EUR
5000 JMD30.27845 EUR
10000 JMD60.55690 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار جامايكي
1 EUR165.13400 JMD
5 EUR825.67000 JMD
10 EUR1651.34000 JMD
20 EUR3302.68000 JMD
50 EUR8256.70000 JMD
100 EUR16513.40000 JMD
250 EUR41283.50000 JMD
500 EUR82567.00000 JMD
1000 EUR165134.00000 JMD
2000 EUR330268.00000 JMD
5000 EUR825670.00000 JMD
10000 EUR1651340.00000 JMD