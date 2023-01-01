ريال برازيلي إلى دولار جامايكي

تحويل BRL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣١٬٧٢١ jmd

1.00000 BRL = 31.72100 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جامايكي
1 BRL31.72100 JMD
5 BRL158.60500 JMD
10 BRL317.21000 JMD
20 BRL634.42000 JMD
50 BRL1586.05000 JMD
100 BRL3172.10000 JMD
250 BRL7930.25000 JMD
500 BRL15860.50000 JMD
1000 BRL31721.00000 JMD
2000 BRL63442.00000 JMD
5000 BRL158605.00000 JMD
10000 BRL317210.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال البرازيلي
1 JMD0.03152 BRL
5 JMD0.15762 BRL
10 JMD0.31525 BRL
20 JMD0.63050 BRL
50 JMD1.57624 BRL
100 JMD3.15248 BRL
250 JMD7.88120 BRL
500 JMD15.76240 BRL
1000 JMD31.52480 BRL
2000 JMD63.04960 BRL
5000 JMD157.62400 BRL
10000 JMD315.24800 BRL