5 ريال برازيلي إلى دولار جامايكي

تحويل BRL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
155.94 jmd

1.00000 BRL = 31.18760 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077989.11811.465411.669350.953918.3932
1GBP1.168511.25955104.1361.712361.950671.1146321.4928
1USD0.927750.793934182.67751.35951.548710.8849517.0639
1INR0.01122110.009602790.012095210.01644340.01873190.01070360.206391

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جامايكي
1 BRL31.18760 JMD
5 BRL155.93800 JMD
10 BRL311.87600 JMD
20 BRL623.75200 JMD
50 BRL1559.38000 JMD
100 BRL3118.76000 JMD
250 BRL7796.90000 JMD
500 BRL15593.80000 JMD
1000 BRL31187.60000 JMD
2000 BRL62375.20000 JMD
5000 BRL155938.00000 JMD
10000 BRL311876.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال البرازيلي
1 JMD0.03206 BRL
5 JMD0.16032 BRL
10 JMD0.32064 BRL
20 JMD0.64128 BRL
50 JMD1.60320 BRL
100 JMD3.20640 BRL
250 JMD8.01600 BRL
500 JMD16.03200 BRL
1000 JMD32.06400 BRL
2000 JMD64.12800 BRL
5000 JMD160.32000 BRL
10000 JMD320.64000 BRL